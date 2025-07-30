İzmir'de orkinosu sandalyeyle karaya çekmeye çalıştılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde, vatandaşlar kıyıya vuran orkinosu sandalyeyle karaya çıkarmaya çalıştı.

İzmir'de orkinosu sandalyeyle karaya çekmeye çalıştılar

'in ilçesinde, dün kıyıya vuran orkinosu gören plajdaki bazı kişiler, balığı sandalyeyle kıyıya çıkarmaya çalıştı.

Sandalyeden kurtulan orkinos, denize geri dönüp gözden kayboldu.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Benzer olayların ilçenin farklı koylarında da yaşandığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, balıkların kıyıya vurma nedenine ilişkin çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...