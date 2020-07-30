İzmir'de orman yangını

İzmir'de Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı.



Yangına 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer

ve 210 söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangına saat 16:18 ’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.



Yangına, komşu Bölge Müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

PETKİM YAKININDAKİ OTLUK ALANDA YANGIN



Öte yandan İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda da yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

