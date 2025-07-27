İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkinde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava unsuru ile itfaiye araçları sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.