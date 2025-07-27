İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'de orman yangını

'in Buca ilçesi Şahin Tepesi mevkinde çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve hava unsuru ile araçları sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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