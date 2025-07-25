İzmir’de orman yangını: Trafik, kontrollü olarak sağlanıyor

İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor.

Alevlere ilk müdahalenin 10 dakikada yapıldığı belirtilirken, çalışmaların olumlu seyrettiği bildirildi.

TRAFİK, KONROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan İzmir-Aydın Otoyolu İzmir yönünde trafik, kontrollü olarak sağlanıyor.