İzmir'de orman yangını: Alevler büyüdü, tahliyeler sürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangını dün saat 12.30 sıralarında; Horozgediği Mahallesi'nde başladı.



Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Foça yönünde ilerledi.



İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. 450 personel ve onlarca araçla söndürme çalışması başlatıldı. Hava kararana kadar çalışmalara 7 uçak ve 14 helikopter destek verdi.

Yangının yaklaştığı mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Ilıpınar Mahallesinde 20 ev boşaltıldı.



Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA



Yangının saat 12.36'da Aliağa'nın Bozköy ile Foça Ilıpınar mahalleleri arasında çıktığını hatırlatan Elban, şunları kaydetti:



"Saat 12.49 itibarıyla hava araçlarımız yangına müdahale etmeye başladı. Ancak havanın çok sıcak olması, nem oranının yüzde 20'nin altına düşmüş olması ve hem hızlı hem de dengesiz esen rüzgarla birlikte yangın çok hızlı yayılmaya başladı. Arkadaşlarımız hem havadan hem karadan yangına müdahale ettiler, etmeye de devam ediyorlar. Ancak şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış değil."



Elban, yangına 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 personelle müdahale edildiğini aktardı.



Alınan tedbirlerle yangının evlere ulaşmasını büyük ölçüde engellediklerini aktaran Süleyman Elban, "Etkilenen bazı evlerimizdeki vatandaşlarımızı zaten tahliye etmiştik. Çok şükür, tesellimiz odur ki şu an itibarıyla yaralı ya da yangından etkilenen bir vatandaşımız yok. Bu bölgedeki (Ilıpınar Mahallesi) 600'ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvan da hızlıca tahliye edildi." dedi.

İzmir'de yangının çıktığı ormanlık alan

"İLK İZLENİMİMİZ, ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDE"



Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elban, şöyle devam etti:



"Rüzgarın biraz azalması, nemin biraz artması avantajını kullanarak arkadaşlarımız iyice yangını baskılamış durumdalar. Şu an en azından yangının büyümesini baskılıyorlar. İnşallah sabaha kadar bu işi belli bir noktaya getirmiş oluruz diye düşünüyorum. İlk izlenimimiz, yangının elektrik hattından çıktığı yönünde. İlk görüntüler de bunu gösteriyor. Ancak yangını, inşallah yarın gün ışığıyla birlikte belli bir aşamaya getirirsek, nihai tespitimizi söyleriz."



İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte 4-5 günün çok sıcak geçeceğini ve sert rüzgarlarla nem oranının da düşmesinin beklendiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla ortam yangın çıkışı için her türlü fırsatı veriyor. Tüm vatandaşlarımızdan sigara izmaritlerini doğaya atmamalarını, ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Hepimiz seferber olduk, herkesin hayatı etkileniyor. Onun için herkesten çok azami dikkat ve özen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KARABÜK Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Yangın çıktığı andan itibaren 15 araç ve 56 personelle müdahale edildi. Alevler kısmen kontrol altına alındı." dedi. Gelişmeleri başından itibaren anbean takip ettiklerini ve alevlere hızlıca müdahale edildiğini aktaran Yavuz, helikopterin yangın mahallinde ikinci sortiyi gerçekleştirdiğini kaydetti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Vali Yavuz, "Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 hektara yakın alan zarar gördü. Herkese çok geçmiş olsun" dedi.

ANTALYA Finike İlçesi Turunçova mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 2 uçak 2 helikopter 4 arazöz, 2 su ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri müdahalede bulundu. Yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgenin sarp kayalık olması ve arazi şartları ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.



MUĞLA Köyceğiz Beyobası Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ve havadan helikopter müdahale etti. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Bölgede soğutma çalışması sürüyor.