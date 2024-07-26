İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi.

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 1

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor - 2

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