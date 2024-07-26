İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

