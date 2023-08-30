İzmir’de orman yangını (Kısmen kontrol altına alındı)

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.



Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.