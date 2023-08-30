İzmir’de orman yangını (Kısmen kontrol altına alındı)

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı.
Saat 06.35 sıralarında Nif Dağı’nın Gelindağı mevkisinde başlayan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.
Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.
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