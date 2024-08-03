İzmir'de ormanı yakan çiftten koca tutuklandı, eşi serbest

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan mangal kömürü işletmecisi çiftten koca tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de ormanı yakan çiftten koca tutuklandı, eşi serbest

Yangın, 30 Temmuz'da, Urla'nın Çingene Düzü mevkisinde bulunan bir mangal kömürü işletmesinin yakınlarında saat 16.30'da başladı.

Rüzgarın etkisiyle, alevler göğe kadar yükseldi. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla 11 saat sonra söndürüldü.

Binlerce ağaç ve tarım arazisi küle döndü. İlçe jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, yangını mangal kömürü işletmecisi karı kocanın çıkardığını belirledi.

Gözaltına alınan 33 yaşındaki İlyas A. ile eşi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Urla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İlyas A.'nın tutuklanmasına eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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