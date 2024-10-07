İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir'de ormanlık alana silah ve el bombası gömerken yakalandılar

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

Ekipler, şüphelileri ormanlık alana ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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