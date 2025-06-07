İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.



Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.