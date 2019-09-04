İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Öte yandan bölgedekiler, gördükleri 2 kişinin ormanı kundaklamaya çalıştığını, sonrasında da araçla kaçtıklarını iddia etti.

Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.