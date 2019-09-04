İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Öte yandan bölgedekiler, gördükleri 2 kişinin ormanı kundaklamaya çalıştığını, sonrasında da araçla kaçtıklarını iddia etti.
Bu bilgi üzerine polis ekibi bölgede arama yaptı.
İzmir'de ormanlık alanın kundaklandığı iddiası
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Polis ekibi, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama yaptı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cengizhan Mahallesi'nin karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.