İzmir'de otel yangını

İzmir Karşıyaka'daki 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de otel yangını

'in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yayılmadan, yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.

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5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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