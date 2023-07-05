İzmir'de otel yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.