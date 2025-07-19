İzmir’de otluk alanda çıkan yangın AVM otoparkına sıçradı

İzmir’in Bornova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakındaki alışveriş merkezinin otoparkına sıçradı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerindeki Park Bornova AVM'nin yanındaki otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler AVM otoparkında bulunan 2 araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin sıçradığı 2 araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

