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İzmir'de oto lastikçide yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastikçide yangın çıktı. Alevlere, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İzmir'de oto lastikçide yangın

Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de oto lastikçide yangın - 1

İş yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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