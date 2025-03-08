İzmir'de oto lastikçide yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastikçide yangın çıktı. Alevlere, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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