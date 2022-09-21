İzmir'de otomobil dolmuşa çarptı: 16 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde kırmızı ışıkta geçen S.C. (35) idaresindeki otomobil, yan yoldan ana yola dönüş yapan H.B'nin (31) kullandığ Gaziemir-Basın Sitesi dolmuşuna çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan dolmuşun da Ö.F'nin kullandığı 35 ATR 914 plakalı motosiklete çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Işık ihlali yapan otomobilin, dolmuşa çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İŞTE KAZA ANI