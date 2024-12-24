İzmir'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü 23 yaşındaki Seren Kocaman hayatını kaybetti.

İzmir'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

'de Kiraz-Ödemiş kara yolu üzeri Okka Taşı mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında tali yoldan çıktığı öne sürülen Seren Kocaman'ın (23) kullandığı elektrikli bisiklet ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kocaman, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaman, kurtarılamadı. M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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