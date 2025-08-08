İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Ödemiş-Kiraz kara yolu Kurucuova Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (60) idaresindeki otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada Ödemiş istikametinden Kiraz yönüne seyir halinde olan Şenol Pehlivan (35) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pehlivan'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.