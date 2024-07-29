İzmir'de otomobil park halindeki kamyona çarptı: 4 yaralı

E.Y. (19) yönetimindeki otomobil, Menderes Caddesi'nde park halinde bulunan kamyona çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan 4 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.



Kazada sürücü E.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.B.A. (18), G.A. (18) ve Y.Y. (18) Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan E.Y. ve R.B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. R.B.A, buradaki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.