İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
A.B. yönetimindeki 35 AGB 494 plakalı otomobil, Onur Mahallesi 7371 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Fatma Demir'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir, ambulansla kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Bayraklı'da otomobil sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.