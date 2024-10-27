İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, gece saat 00.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Mercan C'nin (23) kullandığı 35 CFD 789 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Sarıkaya'ya (28) çarptı. Sarıkaya, çarpmanın etkisiyle yola savuruldu.



İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Polis, sürücü Mercan C'yi gözaltına aldı.

