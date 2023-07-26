İzmir'de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 5'i ağır 7 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu toplamda 5’i ağır 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 5'i ağır 7 yaralı

Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) idaresindeki otomobille aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAMİLE KADININ DA DURUMU AĞIR

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...