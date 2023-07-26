İzmir'de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı: 5'i ağır 7 yaralı

Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) idaresindeki otomobille aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



HAMİLE KADININ DA DURUMU AĞIR



Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.