İzmir-Çeşme Otoyolu kenarında çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, Deniz Özdemir'in (34) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Özdemir'in cesedi, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İzmir'de otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
İzmir-Çeşme Otoyolu kenarında çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.