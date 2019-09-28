İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti. Böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Dün gece saatlerinde Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana gelen olayda 4 yaşındaki K.D., bahçede oyun oynuyordu. Bu sırada çocuk aniden fenalaştı.
İddialara göre, vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan minik K.D., hemen hastaneye götürüldü.
BÖCEK ISIRDI İDDİASI
Tedaviye alınan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Minik K.D.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Minik çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.