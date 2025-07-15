İzmir'de özel bakım merkezinde yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gaziemir ilçesine bağlı Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki 3 katlı özel bakım merkezinin ikinci katındaki bir odada çıktı. Durumu fark eden personel özel bakım merkezinde bulunan 100 engelli bireyi tahliye için çalışma başlatırken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu engelli 6 birey ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 6 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması ve içeride biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.