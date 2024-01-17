İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.



Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.