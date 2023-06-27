İzmir'de park yangını | Dumanlar birçok yerden görüldü

İzmir'in Buca ilçesinde bir çocuk parkında çıkan yangın nedeniyle oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.



Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’ndeki Şemsiyeli Park'ta meydana geldi.



İddiaya göre parkta bulunan bir grup çocuk, oyuncakların bulunduğu yerde ateş yakarak yangın çıkarttı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün parkı sararken, plastik oyuncakların tutuşması nedeniyle çıkan siyah dumanlar birçok yerden görüldü.



Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Yangının ardından Buca Belediyesi zabıtaları tarafından olay yeri bandıyla çevrilirken, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.