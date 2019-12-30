İzmir'de peş peşe 2 cinayet (Katil zanlısı yakalandı)

İzmir'in Torbalı ilçesinde art arda iki cinayet yaşandı.

Torbalı Devlet hastanesinde doktor olan Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), evine gelen maskeli kişi tarafından silahla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı.



Park, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta, yine Torbalı Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de ikametinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Park ve Gülcemal'in cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSİ YARALADI

Yapılan araştırma sonucu şüphelinin Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, otelin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polisin geldiğini fark eden zanlı birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girdi.

Markettin arka tarafından bulunan pencerenin camını kırarak kaçmaya çalışan zanlıyı fark eden polis ve jandarma ekipleri teslim ol çağrısında bulundu. Zanlının ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi kaldırılan yaralı polis memuru daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan polis memuru Yaşar K.'nın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.



Ayağından yaralandığı öğrenilen zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis iki cinayet arasındaki arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Adının Enver Yıldız (30) olduğu öğrenilen katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Yıldız'ın, son olarak ''yağma'' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

3 GÜN ÖNCE DİYARBAKIR'DAN GELMİŞ

Alınan bilgiye göre, peş peşe cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında kaldığı otele 1989 doğumlu "Enver Yıldız''a ait kimlik bırakan şüphelinin, 3 gün önce Diyarbakır'dan geldiği tespit edildi.



Zanlının Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından bin 500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gittiği belirtildi. Polisin, taksi şoförünün ifadesine başvurduğu da öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

MARKET ÇALIŞANI: 'DÜŞMANLARIM VAR BENİ ÖLDÜRECEK' DEDİ



Zanlının cinayetleri işledikten sonra girdiği markette çalışan Ömer Y. (18), şüphelinin saat 00.20 sıralarında çalıştığı markete geldiğini, alışveriş yapıp ayrıldığını belirtti.



Şüphelinin yaklaşık 15 dakika sonra yeniden markete geldiğini ve gezindiğini aktaran Ömer Y., "Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. Bana 'Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et' dedi. 'Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Neden kaçıyorsun?' dedim. 'Düşmanlarım var beni öldürecek' dedi. O anda içeriye polisler girdi. 'Dur' ihtarında bulundular ama şahıs durmadı. Hemen silahına sarıldı. Polise silahını yönetti. Polis de silahını çıkardı. O an ben de orada, köşede eğilmiş bekliyordum. Polis bana 'çık dışarı' dedi. Ben de dışarı çıktım" dedi.



Ömer Y., otele doğru gittikten 5 dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduğunu, çalıştığı markete tekrar geldiğinde cam kırıkları ve boş silah mermileri gördüğünü anlattı.

''SOĞUKKANLI VE SAKİN BİRİYDİ"



Olay yeri ekiplerinin hemen geldiğini dile getiren Ömer Y., "Şahsın kuşkulu bir hareketi yoktu. Çok soğukkanlı ve sakin biriydi. Kendini hiçbir şekilde fark ettirmiyordu. Ben o anlarda şoka girdim, korktum, İlk defa hayatımda silah görmüştüm" şeklinde konuştu.