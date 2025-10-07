İzmir’de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bornova Gökdere Caddesi’nde E.G. idaresindeki pikap karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriyeli M.A. ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikabın sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.