İzmir'de pitbull dehşeti: Bir köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı

İzmir'de 5 Mayıs 2020'de Turan ailesinin aynı zamanda iş yeri olarak kullandığı konutun bahçesinde iddiaya göre, İlhami Küçük'ün 2 pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip pekinez cinsi Leo isimli köpeğe saldırdı.

Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı ve kayınpederi Murat Turan'ı arayıp durumu haber verdi. Ölen Leo'yu almak için bahçeye gelen Turan'a pitbullardan biri saldırdı. Köpeğin altında kalan Turan'ı kedisi ile eşi kurtarırken, Nazar isimli kedi de saldırıda yaralandı.



Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi olurken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 pitbull cinsi köpeğin bahçeye girip Leo'yu öldürdükleri, Murat Turan'a saldırdıkları ve eşinin Turan'ı kurtarmaya çalıştığı görülüyor.



İYİ HALİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI



Suç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Duruşmada köpeklerin kendisine ait olduğunu ama saldırmadıklarını söyleyen Küçük, ''Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim" dedi.

2 BİN 500 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Turan, mahkemede şikayetini yinelerken mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan önce komşu oldukları için şikayetçi olmak istemediğini fakat kamera görüntülerini izleyince fikrinin değiştiğini söyledi. Olay gününü anlatan Turan, şunları söyledi:



"Ölen köpeğimi almaya gelmiştim. Arkamdan üzerime pitbull cinsi bir köpek atladı. Boğuşmaya başladık. Eşim de o sırada beni kurtarabilmek için eline geçen her şeyi köpeğe attı. Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti. Onu da bacağından yaraladı."

''PSİKOLOJİMİZ BOZULDU''



Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, "Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor" ifadelerini kullandı.