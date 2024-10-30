İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.



Önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile fotoğrafları bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında 10 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dijital materyale el konuldu.