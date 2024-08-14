İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 15 kişiye gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2'si yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 15 kişiye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca /KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alanında düzenlenen etkinliklerine katılan ve kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten 4, PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde istihbarat bilgisi bulunan yabancı uyruklu 2, terör örgütüne eleman kazandıran ve sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 ve sosyal medya platformlarında örgütün propagandası yapan 5 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, operasyonla şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve fotoğraf ele geçirildi.

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