İzmir'de planlı su kesintisi uygulaması uzatıldı: İşte ilçe ilçe yeni su kesintisi takvimi

İzmir'de planlı su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.

Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede iki günde bir olarak uygulanmaya devam edecek.

HANGİ GÜN, HANGİ İLÇEDE SULAR KESİLECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 19, 21, 23, 25, 27, 29 Eylül'de su kesintisi yapılacak.

Bu ilçelere 23.00'ten 05.00'e kadar su verilmeyecek.

İkinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde ise belirlenen mahallelerde 20, 22, 24, 26, 28, 30 Eylül'de saat 23.00 ile 05.00 arasında sular akmayacak.