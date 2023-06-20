İzmir’de polis göğsünden bıçaklandı: 4 şüpheli gözaltında

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adrese intikal eden polis ekiplerince şüphelilerden T.T. ve yanında bulunan B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve durumu ağır olan polis memuru C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.