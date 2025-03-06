İzmir'de polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in öldürülmesi: 5 sanık için müebbet hapis istendi

İzmir'in Çiğli ilçesinde silahlı kavgada açılan ateşle polis memurunun hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.5 sanık için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.



Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Ekim 2024'te İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki bir iş yerinde çıkan tartışmada Bostanlı Polis Merkezi'nde görev yapan polis memuru Mehmet Sıddık Temel'in vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianame Karşıyaka 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, polis memuru Temel'in sanıklardan M.A'yı ve M.A'nın alacaklı olduğu başka birini tanıdığı, alacak verecek meselesinin çözülmesi için iki tarafı gittikleri bir iş yerinde telefonla görüştürdüğü, görüşme sırasında sinirlenen M.A'nın Temel'in telefonunu kırması üzerine Temel ile M.A. arasında tartışma çıktığı belirtildi.



İş yerinden dışarı çıkan M.A'nın yanındaki C.P'ye ateş açmasını söylediği, C.P'nin içerideki Temel'i hedef alarak altı el ateş ettiği yer aldı.



Sanıkların, olaydan sonra M.A'ya ait oto galeriye gittikleri belirtilen iddianamede, burada olayda kullanılan otomobillerin plakalarının değiştirildiği ayrıca olay yerinde bulunan diğer sanıklar E.İ, M.G, U.Ş.G'nin M.A'nın kaçmasına aracılık ettikleri ifade edildi.



Sanıklar C.P, E.İ, M.A, M.G. ve U.Ş.G. hakkında, her birinin maktul Temel'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, iş yeri sahibi Ü.Ö'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, "mala zarar verme" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.