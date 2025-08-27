İzmir'de polise saldıran şahıs tutuklandı

İzmir Konak Eşrefpaşa'da geçtiğimiz pazartesi günü iddiaya göre, bir şahıs kesilen trafik cezası nedeniyle motosikletli trafik polisine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale etti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerine destek polis ekiplerinin de gelmesiyle şüpheliler M.B. (38), M.S. (54) ve E.S. (37) gözaltına alındı.

İşlemleri işlemleri sonrası şüphelilerden M.B. emniyetten, adliyeye sevk edilen M.S ise nöbetçi sulh ceza hakimince serbest bırakıldı.

E.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.