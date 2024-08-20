İzmir'de polise yumruklu saldırı:Ekip aracının aynasını kırdı, hakaretler yağdırdı

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., iddiaya göre tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı.



Ekipler şahsa kontrol biber gazı ile müdanale etti. Gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından G.T.’nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.