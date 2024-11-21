İzmir'de polislere silahlı saldırı: 2'si ağır, 3 polis yaralandı
İzmir'de kavga ihbarına giden polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis yaralandı. Yaralanan polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi. Saldırgan M.S.Ç. yakalanırken 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana gelen olayda, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
2'Sİ AĞIR 3 POLİS YARALANDI
Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SERVİSE ALINDI
Yaralanan polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan M.S.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.
Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
İZMİR VALİLİĞİ: 3 POLİS TEDAVİ ALTINDA
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır." denildi.
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