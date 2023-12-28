İzmir’de polisten kaçmaya çalışan firari hükümlü silahla vurularak öldü

İzmir’de polisten kaçmaya çalışırken silahla vurulan firari hükümlü, yaşamını yitirdi.



Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B., dün gece Yunus ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.



Sağlık kontrolleri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada kaçmaya çalışan N.B, yaşanan kovalamaca sonunda polis memurunca yakalandı.



Boğuşma sırasında kazara vurulan N.B, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.