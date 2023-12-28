İzmir'de polisten kaçmaya çalışırken silahla vurulan hükümlü öldü

İzmir valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki N.B., dün gece Yunus ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.



Sağlık kontrolleri için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada kaçmaya çalışan N.B, yaşanan kovalamaca sonunda polis memurunca yakalandı.



Boğuşma sırasında kazara vurulan N.B, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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