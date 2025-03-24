İzmir'de poşetli cinayet: Bir yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı

Olay, 20 Mart 2017'de, Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evde meydana geldi. Funda Gülmez'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ümit Şentürk hakkında 'cinayeti tasarlayarak işlediği' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, G.K.'ya 'suça iştirak etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.'ye de 'delilleri karartmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.