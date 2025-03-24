İzmir'de poşetli cinayet: Bir yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı
İzmir'de 8 yıl önce bir apartmanın 8'inci katında cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in katil zanlısı, geçen yıl cezaevinden firar etmişti. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü Bergama'da yakalandı.
Olay, 20 Mart 2017'de, Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evde meydana geldi. Funda Gülmez'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ümit Şentürk hakkında 'cinayeti tasarlayarak işlediği' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, G.K.'ya 'suça iştirak etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.'ye de 'delilleri karartmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ümit Şentürk'e, Funda Gülmez'i öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verilirken, haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığı belirtildi. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla düşürüldü, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklardan İ.Ö.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, G.K. ise beraat etti.
BERGAMA'DA YAKALANDI
2017 yılında girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan Ümit Şentürk, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şentürk, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edild
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