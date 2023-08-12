İzmir’de psikolojik sorunları olan şahıs annesini satırla ağır yaraladı

Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G’ye (52) satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesik bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G’nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.