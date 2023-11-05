İzmir’de rafta unutulan dava 45 yıl sonra kaldığı yerden devam edecek

“KARAR DEFTERİNDE KAPANMADIĞINI GÖRDÜK”



Unutulan dosyayı ortaya çıkaran avukatlardan Erdoğan Zeren, süreci anlattı.



“Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki davada taşınmaz üzerinde tedbir olduğu görülüyor. Mahkeme de tedbirin kaldırıp, kaldırılmadığı ile ilgili yazı yazıyor. İlgili mahkeme yazıya cevap vermeyince müvekkiller, bu işlemin görülmesi ve hızlandırılması için bize müracaat etti. Dosyaya dahil olduktan sonra mahkemeye gidip, araştırma yaptım ve karar defterinde bu dosyanın kapanmadığını gördük” diyen Zeren, dosyanın araştırılmasını istediklerinde, adliyenin taşınması sırasında rafta unutulduğunu söyledi.



İZMİR ADLİYESİ’NDEKİ EN ESKİ DOSYA



Dava dosyasının İzmir Adliyesi’ndeki en eski dosya olduğuna vurgu yapan Zeren, şunları söyledi:



“45 yılı aşkın bir süredir rafta bekleyen bir dosya. Onlarca teftiş görüyor. İnceleme denetleme görüyor. Her yıl sonunda da dosya tasvibi yapıldığında açık dosya olarak sistemde görülmesi gerekiyor. Ancak dosya atlatılmış. Karar düzeltme yolunun bitirilmesi için usulü tebligatların yapılması gerekiyordu. Mahkeme de bizlerden yardım istedi. Dosya incelemesi yaptık. Davacının mirasçılarını tespit ettik. Davalıların ve ölen davalıların mirasçılarını tespit ettik. Taraf teşkili sağladıktan sonra dosyanın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) girişini yaptık. Artık dosya 2023 yılında 1974 esasıyla UYAP’a kaydı yapılmış oldu. Tahminimce, İzmir Adliyesi’ndeki en eski dosyadır. En eski olmasının sebebi çetrefilli olması değil; tamamen rafta unutulmuş olmasıdır. Usulen karar düzeltmeye herhangi bir başvuru yapılmadı. Bu nedenle 15 Şubat’a duruşma günü verildi. İlk derece mahkemesinde yargılama sürecek.”



YARGITAY KARARI DAKTİLO İLE YAZILMIŞ



1974 esaslı dosyaya bakacak olmanın kendisi için ilginç olduğunu belirten Zeren, “Yargıtay kararı daktilo ile yazılmış. Üzerinde hiçbir çizik yok. Çok düzenli yazılmış. Sade bir Türkçe kullanılmış. Benden yaşça büyük bir dosyaya bakıyor olmak; çok ilginç geldi. Tabii dosyaya bakan meslektaşlarımızın yaşamlarını yitirmesi de çok üzücü. Bu dosyayı onların sonlandırmasını isterdim. Bu da mesleğimizin cilvelerinden.” şeklinde konuştu.