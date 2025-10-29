İzmir'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonda ruhsatsız tüfek ve kuru sıkı ele geçirdi. Bu kapsamda M.Y., Ö.Y. ve E.M.F. gözaltına alındı.



Ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda da E.A., S.D. ve Y.A. gözaltına alındı.



Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 35 fişek, 49 sentetik ecza hap, 91 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 lira ele geçirildi.



Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.