İzmir'de şafak operasyonu: 149 gözaltı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 149 şüpheli yakalandı.

İzmir'de şafak operasyonu: 149 gözaltı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik genelinde operasyon gerçekleştirildi.

'de 243 emniyet personelinin katıldığı, 21 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren dev operasyonda, saat 06.00'da eş zamanlı olarak 122 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 149 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobile tüfekle saldırı: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Otomobile tüfekle saldırı: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yağmurdan kayganlaşan yol can aldı

Yağmurdan kayganlaşan yol can aldı

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Dörtyol’da lokantada yangın

Dörtyol’da lokantada yangın

Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...