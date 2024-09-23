İzmir'de şafak operasyonu: 149 gözaltı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'de 243 emniyet personelinin katıldığı, 21 Eylül'de başlayan ve 24 saat süren dev operasyonda, saat 06.00'da eş zamanlı olarak 122 adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 149 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.