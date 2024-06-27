İzmir’de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı

İzmir ’de iki sağlık çalışanı, yaşamını yitiren bir hastanın saldırısına uğradı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören yatağa bağımlı bir hasta, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yoğun bakım biriminde görevli anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, ölüm haberini hasta yakınları ile paylaşmak istedi. Bu sırada hasta yakını B.C.A, Dr. Keskin’e saldırıp, suratına 4 yumruk attı. Asistan Dr. Çokyaman ise arbedede elinden yaralandı. Bir diğer hasta yakını S.A. da olaya dahil oldu. Hastanenin güvenlik personeli araya girdi.

Baygınlık geçiren Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile Dr. Hazal Yaşar Çokyaman tedavi edilip, darp raporu aldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sağlık çalışanlarını, darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hasta yakınları B.C.A. ile S.A’yı gözaltına aldı.



2'Sİ DE TUTUKLANDI



B.C.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



“BU VAHŞETİ KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL”



İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve oda avukatı Mithat Kara, sağlık çalışanlarının yanında olup, destek verdi.



İzmir Tabip Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Hiçbir şiddet eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir.



Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.



Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız.”