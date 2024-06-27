İzmir’de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı

İzmir’de anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrak Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, yoğun bakımda yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Darp raporu alan iki doktorun şikayeti üzerine B.C.A. ve S.A. isimli iki kişi gözaltına alındı. B.C.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı

’de iki sağlık çalışanı, yaşamını yitiren bir hastanın saldırısına uğradı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaklaşık 1 yıldır tedavi gören yatağa bağımlı bir hasta, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yoğun bakım biriminde görevli anestezi uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ve Asistan Dr. Hazal Yaşar Çokyaman, ölüm haberini hasta yakınları ile paylaşmak istedi.

Bu sırada hasta yakını B.C.A, Dr. Keskin’e saldırıp, suratına 4 yumruk attı.

Asistan Dr. Çokyaman ise arbedede elinden yaralandı.

Bir diğer hasta yakını S.A. da olaya dahil oldu.

Hastanenin güvenlik personeli araya girdi.

İzmir’de sağlık çalışanlarına saldırı: 2 kişi tutuklandı - 1

Baygınlık geçiren Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile Dr. Hazal Yaşar Çokyaman tedavi edilip, darp raporu aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sağlık çalışanlarını, darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hasta yakınları B.C.A. ile S.A’yı gözaltına aldı.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

B.C.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“BU VAHŞETİ KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve oda avukatı Mithat Kara, sağlık çalışanlarının yanında olup, destek verdi.

İzmir Tabip Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir eyleminin her ne gerekçe ile olursa olsun makul gösterilmesi kabul edilemez. Bu vahşeti kabullenmek mümkün değildir.

Sağlıkta şiddeti sıradanlaştıran, gündemden düşürmeye çalışan ve görmezden gelen idarecilere ve sağlık otoritesine inat, sağlıkta şiddete ve sağlık otoritesinin yaklaşımlarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adli sürecin takipçisi olacak, hastanedeki güvenlik zafiyetine karşı önlemlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız.”

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