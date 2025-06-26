İzmir'de sanayide çıkan yangın ormana sıçradı: 1 şüpheli gözaltında

İzmir Aliağa'da dün güçlükle söndürülen yangının ardından bir başka yangın daha başladı. Yangın, saat 19.00 sıralarında Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı.

Yangın ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına, ihbardan 5 dakika sonra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi.

YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



Ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi.

Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Öte yandan, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan devam ediyor.