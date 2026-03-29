İzmir'de sel. Karayolu suyla kaplandı

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir karayolunun Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan bölümünde su birikintileri oluştu.

Mahsur kalan bazı araçlar, çevredekiler ve çekicilerin yardımıyla kurtarıldı. Bazı sürücülerin ise traktör yardımıyla araçlarını kurtardığı görüldü. Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riskine karşı uyarı yaptı. Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.