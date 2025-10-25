İzmir Foça'da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber

"Kaptanoğlu'nun düştüğü yerden denize kadar yaklaşık 16-17 kilometrelik bir satıh. Burada özellikle ekip ve personel sayımızı her saat artırdık. En son 177 personelle ki bunun 44'ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Bu ekiplerimiz yoğun şekilde çalıştı. Bir yandan da Devlet Su İşleri iş makinelerini devreye soktuk. Nehirde yoğun rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) birikintisi vardı ve düştüğü yerden yaklaşık 11 kilometre aşağı koddaki eski Gediz yatağında Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık." Pehlivan, Kaptanoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIN HESAPLARINA ÖDEME YAPILACAK

AFAD Başkanı Pehlivan, ilçede sokaklar ve su basan evlerin temizliği ile ilgili hummalı çalışmalar yapıldığını, bu konuda da personel sayısını 700'e araç sayısını da 300'e çıkardıklarını söyledi.

Dün itibariyle 100'e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldığını aktaran Pehlivan, "Zarar tespit ile ilgili de 50'ye yakın ekibimiz hane hane, mahalle mahalle dolaştılar. Dün itibariyle 75 hanenin zarar tespiti gerçekleştirildi. Gün içerisinde gelen yeni ihbarlar da oldu. Onlar da bugün tamamlanacak ve pazartesi günü itibariyle Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın olurlarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

İzmir Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.