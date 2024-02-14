İzmir'de sendika başkanını vuran zanlı tutuklandı

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya gitti.

Fabrikanın kafeteryasında fabrikanın ortağı olan iki kardeşten Onur A., henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancasını çıkarıp ateşledi. Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde, sendika başkanının kendisiyle alaycı konuştuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürülen zanlı Onur A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.