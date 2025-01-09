İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: 26 ayrı adreste 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan suç örgütü belirlendi. Yasa dışı silah ve mühimmat satışı yaparak gelir sağladıkları, aynı zamanda suç örgütlerine silah temin ettikleri belirlenen şüpheli şahısların ev, iş yeri, araç, depo ve atölyeleri olmak üzere 26 ayrı adrese baskın yapıldı.